Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1898
Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: (Бондарева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший
Рождение ребёнка
21.06.1903
Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший
Рождение ребёнка
19.03.1911
Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший
Смерть
Неизвестно