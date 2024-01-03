Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Бондарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший

Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: (Бондарева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший

Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Бондарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший

Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Бондарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Евфимович Младший

Смерть
Неизвестно

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