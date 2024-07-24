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Вельмискин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958

Отец: Вельмискин Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельмискина (Коровенкова) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
30.09.1982

Дочь: Вельмискина Жаркова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Вельмискина (Коровенкова) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
30.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельмискина (Коровенкова) Татьяна Анатольевна

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