Вельмискин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958
Отец: Вельмискин Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1982
Рождение ребёнка
30.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельмискина (Коровенкова) Татьяна Анатольевна