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Антипин Трофим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Антипина Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Антипин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Антипин Егор Трофимович

Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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