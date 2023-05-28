Антипин Трофим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Антипина Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Антипин Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
23.04.1827
Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно