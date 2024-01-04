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Кирпишников Александр Николаевич

Место рождения

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кирпищиков Николай Александрович

Мать: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
С 1920 по 1943

Сын: Кирпишников Неизвестно Александрович

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
ул. Короткая, 6
Рождение ребёнка
С 1920 по 1940

Дочь: (Кирпишникова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
С 1920 по 1942

Дочь: (Кирпишникова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
До 1942
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
ул. Короткая, 6
Призыв на военную службу
Около 1942
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Катаевским РВК
Смерть
06.03.1943
Отвидино, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Убит Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 151 Отдельная Стрелковая Бригада 34 Армии ОЗФ 11 марта 1943 боевые действия велись в районе деревни Отвидино https://pamyat-naroda.ru/heroe... Показать все
Захоронение (военное)
После 07.03.1943
Большое Вороново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Старорусский р-н, Пеньковский с/с, д. Большое Вороново, северо-западнее https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3384470
Захоронение (военное)
После 1957
Нагово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89583000&p=12 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260860640&p=28 https://yandex.ru/maps/-/CDuQmXop Перезохоронен из братской могилы в деревне Чернец

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