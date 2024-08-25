Чистякова Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1833
Дата смерти30.06.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
20.01.1833
У мастерового Ермолая Антонова Чистякова , и законной жены его от первого с ним брака , Анны Никитиной родилась дочь Мария. Восприемники были , унтер шихтмейстер Андрей Иванов Питателев, и вдовы, шт... Показать все
Смерть
30.06.1833 ст.
1833 года июня 30 числа у мастерового Ермолая Антонова Чистякова помре дочь, младенец Мария, 5 месяцев от кори.