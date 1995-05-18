Бормотова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1995

Отец: не указан

Мать: Бормотова Оксана

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