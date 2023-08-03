Парфенова (Горячева) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Горячева) Нина Григорьевна

Место рождения

Озерновский, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

09.04.1945

Дата смерти

09.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1945

Отец: Горячев Григорий Иванович

Мать: Горячева (Русанова) Ольга Антоновна

Озерновский, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Виктор Иванович

Смерть
09.04.1945
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.03.1969

Сын: Парфенов Вадим Викторович

Отец ребёнка: Парфенов Виктор Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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