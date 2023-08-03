Парфенова (Горячева) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1945
Дата смерти09.04.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1945
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.03.1969
Сын: Парфенов Вадим Викторович
Отец ребёнка: Парфенов Виктор Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область