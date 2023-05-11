Рупасов Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2000
Сын: Рупасов Кирилл Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.2004
Сын: Рупасов Илья Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.2010
Дочь: Рупасова Софья Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности