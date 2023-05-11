Рупасов Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рупасов Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.2000

Сын: Рупасов Кирилл Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.2004

Сын: Рупасов Илья Вячеславович

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Рождение ребёнка
01.01.2010

Дочь: Рупасова Софья Вячеславовна

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