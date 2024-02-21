Двойнишников Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1940
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнишников Александр Иванович
Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1928
Сын: Двойнишников Николай Иванович
Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Двойнишников Илья Иванович
Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна
Смерть
1940