Двойнишников Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвойнишников Иван Ефимович

Двойнишников Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Двойнишникова Ефим

Мать: Двойнишникова (Ушакова) Анна Фотиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнишников Александр Иванович

Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна

Рождение ребёнка
15.12.1928

Сын: Двойнишников Николай Иванович

Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Двойнишников Илья Иванович

Мать ребёнка: Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна

Смерть
1940

Мы используем куки для улучшения работы сайта.