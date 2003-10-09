Голубева Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти19.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Голубев Николай Семенович
Отец ребёнка: Голубев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1919
Сын: Голубев Константин Семенович
Отец ребёнка: Голубев Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1959