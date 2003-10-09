Голубева Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анфиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

19.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Голубев Николай Семенович

Отец ребёнка: Голубев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1919

Сын: Голубев Константин Семенович

Отец ребёнка: Голубев Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Семен Николаевич

Смерть
19.12.1959
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