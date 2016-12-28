Ермолаева (Смирнова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1921
Дата смерти21.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921
Рождение ребёнка
25.08.1949
Сын: Ермолаев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Кривошеина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1968