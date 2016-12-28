Ермолаева (Смирнова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Смирнова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1921

Дата смерти

21.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: Смирнова Мария Григорьева (Р.С.)

Рождение ребёнка
25.08.1949

Сын: Ермолаев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Кривошеина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Александр Иванович

Смерть
21.02.1968
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