(Гуссар) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуссар) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1942

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1971

Сын: Гуссар Михаил Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998

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