(Гуссар) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1942
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1971
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998