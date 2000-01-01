Муранова (Квашнина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муранова (Квашнина) Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квашнин Павел Васильевич

Мать: Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батырева Света Евлампиевна

Отец ребёнка: Муранов Евлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муранов Сергей Евлампиевич

Отец ребёнка: Муранов Евлампий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муранов Евлампий

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