Муранова (Квашнина) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квашнин Павел Васильевич
Мать: Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батырева Света Евлампиевна
Отец ребёнка: Муранов Евлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муранов Сергей Евлампиевич
Отец ребёнка: Муранов Евлампий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муранов Евлампий