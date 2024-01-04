Гращенков Григорий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти12.12.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Гращенков Тарас
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Гращенков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
Смоленская обл, д.Походино
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Любимова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Семенова Татьяна
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гращенков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна
Смерть
12.12.1945
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область