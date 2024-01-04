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Гращенков Григорий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

12.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Гращенков Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Гращенков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

Смоленская обл, д.Походино
Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Любимова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Семенова Татьяна

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гращенков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Гращенкова Федосья Ивановна

Смерть
12.12.1945
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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