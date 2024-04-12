Казначеев Савелий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Казначеев Сергей Павлович
Мать: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1755
Сын: Казначеев (рекрут С 1778) Ермил Савельевич
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Казначеев Фома Савельевич
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Казначеев Назар Савельевич
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агриппина Савельевна
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Савельевна
Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773