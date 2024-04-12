Казначеев Савелий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеев Савелий Сергеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Казначеев Сергей Павлович

Мать: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Казначеев (рекрут С 1778) Ермил Савельевич

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Казначеев Фома Савельевич

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Казначеев Назар Савельевич

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агриппина Савельевна

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Казначеева Марфа Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казначеева Марфа Ивановна

Смерть
1773
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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