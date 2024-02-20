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Куйчик Лукьян Арестович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Куйчик Арест

Мать: не указана

Вычислено по метрике брака, в январе 1908 г ему 19 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйчик Фёдор Лукьянович

Мать ребёнка: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куйчик Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Бракосочетание
28.01.1908 ст.

Жена: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 19 л, ей 16 лет. Поручители по жениху Семен Леонтиев Стрельченко и Филипп Леонтиев Лепеха, по невесте Сафроний Иванович Выдров и Данил Михайлович Ше... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Дочь: Куйчик Анастасия Лукьяновна

Мать ребёнка: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 08.03.1909, восприемники Сафроний Иванович Выдров и Мария Арестовна Шестакова.
Рождение ребёнка
26.06.1914 ст.

Сын: Куйчик Павел Лукьянович

Мать ребёнка: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 29.06.1914, восприемники Павел Арестович Куйчик и Елизавета Ивановна Куйчик (жена Ефрема Арестовича Куйчик).
Рождение ребёнка
08.02.1919

Сын: Куйчик Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 10.02.1919, восприемники Михаил Иванов Корнеев и Анастасия Игнатьевна Бабинцева.
Смерть
Неизвестно

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