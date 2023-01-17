Георгий (Егор) Андреевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Андрей Алексеевич
Мать: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марина Егоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
После 1864
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно