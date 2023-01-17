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Георгий (Егор) Андреевич

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Место рождения

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Андрей Алексеевич

Мать: Дарья Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марина Егоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1864

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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