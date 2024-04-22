Хлопин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения28.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1968
Рождение ребёнка
26.01.1992
Сын: Хлопин Евгений
Мать ребёнка: Хлопина Елена Феликсовна
Рождение ребёнка
13.01.2003
Сын: Хлопин Павел
Мать ребёнка: Хлопина Надежда
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Развод
Неизвестно
Жена: Хлопина Елена Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлопина Елена Феликсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Хлопина Надежда