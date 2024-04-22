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Хлопин Михаил Александрович

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1968

Отец: Хлопин Александр Иванович

Мать: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1992

Сын: Хлопин Евгений

Мать ребёнка: Хлопина Елена Феликсовна

Рождение ребёнка
13.01.2003

Сын: Хлопин Павел

Мать ребёнка: Хлопина Надежда

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Хлопина Елена Феликсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлопина Елена Феликсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Хлопина Надежда

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