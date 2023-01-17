Мамаева (?) Ульяна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Ульяна Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

07.02.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Мамаев Кирил Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.07.1849

Сын: Мамаев Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.02.1851
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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