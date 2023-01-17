Мамаева (?) Ульяна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти07.02.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1849
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1851