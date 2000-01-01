Лопаткин Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1887 ст.
Дочь: Лопаткина Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Лопаткина Варвара Ивановна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Место жительства
1887 ст.
села Александровка Спасского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно