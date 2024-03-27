(Дианова) Азиза
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дианов Абдулкаюм Сейфульмулюкович
Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диянов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дианов Хусаин Сейфулмулюкович
Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дианов Махмут Сейфулмулюкович
Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Дианова) Назлужан Сейфулмулюковна
Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк
Смерть
Неизвестно