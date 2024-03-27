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(Дианова) Азиза

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианов Абдулкаюм Сейфульмулюкович

Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диянов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дианов Хусаин Сейфулмулюкович

Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дианов Махмут Сейфулмулюкович

Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Дианова) Назлужан Сейфулмулюковна

Отец ребёнка: Диянов Сейфульмулюк

Смерть
Неизвестно

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