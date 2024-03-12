Канева (Сметанина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Геннадий
Отец ребёнка: Канев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канев ?
Смерть
Неизвестно