Канева (Сметанина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанева (Сметанина) Пелагея

Канева (Сметанина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Геннадий

Отец ребёнка: Канев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close