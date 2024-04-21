Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1916

Дата смерти

16.11.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Василий

Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Евгения

Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдеску (Албул) Анна

Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албул Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
18.12.1949

Дочь: Коростылёва (Албул) Валентина

Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич

Смерть
16.11.1989
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

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