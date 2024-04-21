Албул (Данасеян) Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1916
Дата смерти16.11.1989
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Албул Василий
Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Евгения
Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдеску (Албул) Анна
Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Дочь: Коростылёва (Албул) Валентина
Отец ребёнка: Албул Андрей Терентьевич
Смерть
16.11.1989
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра