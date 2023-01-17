Лашин Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашин Терентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1906 год - крестьянин хутора Попельный Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.

Сын: Лашин Антон Терентьевич

Мать ребёнка: Лашина Матрона

Попельный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашина Матрона

Смерть
Неизвестно
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