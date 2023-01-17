Лашин Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1906 год - крестьянин хутора Попельный Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Лашина Матрона
Попельный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашина Матрона
Смерть
Неизвестно