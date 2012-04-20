Шкурин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти20.04.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Отец: Шкурин Василий
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Концлагерь
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1953
Дочь: Девяткова (Мостовая Шкурина) Нэли Александровна
Мать ребёнка: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
26.06.1959
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Шкурин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна
Смерть
20.04.2012