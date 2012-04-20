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Шкурин Александр Васильевич

Место рождения

Пена, Угонская волость, Льговский уезд

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

20.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Шкурин Василий

Мать: не указана

Пена, Угонская волость, Льговский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна

Концлагерь
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1953

Дочь: Девяткова (Мостовая Шкурина) Нэли Александровна

Мать ребёнка: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
26.06.1959

Жена: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Шкурин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Шкурина (Чугункова) Татьяна Трофимовна

Смерть
20.04.2012

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