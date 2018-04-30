Гарнышев Артемий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнышев Артемий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2018

Отец: не указан

Мать: Семенюта Марина Юрьевна

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