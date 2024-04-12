Волкова (Щукина) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти18.04.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Отец: Щукин Василий
Мать: Щукина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Волкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Барченинова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Шафигуллина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Винокурова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Смерть
18.04.1976