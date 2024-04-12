Волкова (Щукина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Щукина) Наталья Васильевна

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

18.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Щукин Василий

Мать: Щукина Анна Тихоновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Волкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Барченинова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Волков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Шафигуллина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Винокурова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
18.04.1976
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
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