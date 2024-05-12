Белова (Гидаспова) Антонина Петровна 10.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова (Гидаспова) Антонина Петровна

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Место рождения

Титовка Самарской Губернии Балашевского уезда

Дата рождения

10.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912

Отец: Гидаспов Петр Аристархович

Мать: Гидаспова Зоя Васильевна

Титовка Самарской Губернии Балашевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Альвиан Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай

Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Чепига Нина Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Белова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Колотилова (Белова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Смерть
Неизвестно

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