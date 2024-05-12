Белова (Гидаспова) Антонина Петровна
Место рожденияТитовка Самарской Губернии Балашевского уезда
Дата рождения10.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912
Титовка Самарской Губернии Балашевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Чепига Нина Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Белова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Колотилова (Белова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Смерть
Неизвестно