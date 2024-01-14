Шлапак Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлапак Софья Сергеевна

Шлапак Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1940

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1940

Отец: Голенок Сергей Григорьевич

Мать: Голенок Федодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1961

Дочь: Андреева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
04.12.1962

Дочь: Назарова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1965

Дочь: Шлапак Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1968

Сын: Шлапак Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
21.06.1977

Дочь: Шлапак Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович

Смерть
15.01.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.