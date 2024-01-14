Шлапак Софья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1940
Дата смерти15.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1940
Рождение ребёнка
05.05.1961
Дочь: Андреева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1962
Дочь: Назарова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1965
Дочь: Шлапак Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1968
Сын: Шлапак Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1977
Дочь: Шлапак Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Шлапак Анатолий Александрович
Смерть
15.01.1994