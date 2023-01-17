(Алексеева) Акулина Антоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиВычислено 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1831
Рождение ребёнка
24.12.1832
Сын: Алексеев Степан Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
07.08.1835
Сын: Алексеев Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Смерть
Вычислено 1835