(Алексеева) Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Алексеева) Акулина Антоновна

(Алексеева) Акулина Антоновна

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Вычислено 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1831

Муж: Алексеев Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
24.12.1832

Сын: Алексеев Степан Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1835

Сын: Алексеев Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Вычислено 1835
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close