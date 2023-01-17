Алимова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Алимов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Алимов Владимир Иосифович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Алимов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Алимов Владимир Иосифович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Владимир Иосифович

Смерть
Неизвестно
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