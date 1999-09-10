Касалица Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касалица Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1999

Отец: Касалица Владимир Владимирович

Мать: Касалица Ольга

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