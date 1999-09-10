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Касалица Андрей Владимирович
Касалица Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1999
Пол
Мужской
Отец
Касалица Владимир Владимирович
1975 г.р.
Мать
Касалица Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1999
Отец:
Касалица Владимир Владимирович
Мать:
Касалица Ольга
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