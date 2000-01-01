Шмидт (Schmidt) Николаус (Nicolaus)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1664 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664 ст.
Отец: Шмидт Ганс Михель
Мать: Анна Мария
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
19.02.1713
Дочь: Шмидт Мария Саломея
Мать ребёнка: Мария
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно