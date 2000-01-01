Шмидт (Schmidt) Николаус (Nicolaus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Schmidt) Николаус (Nicolaus)

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Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1664 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664 ст.

Отец: Шмидт Ганс Михель

Мать: Анна Мария

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
19.02.1713

Дочь: Шмидт Мария Саломея

Мать ребёнка: Мария

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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