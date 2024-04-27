Александров Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1979
Рождение ребёнка
12.09.2007
Сын: Александров Артём Сергеевич
Мать ребёнка: Александрова Оксана Аликовна
Зубчаниновка, город областного значения Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.2020
Сын: Александров Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Александрова Оксана Аликовна