Уваров Афанасий Игнатович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения?.03.1862 ст.
Дата смерти27.10.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1862 ст.
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Похороны
29.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Смерть
27.10.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви