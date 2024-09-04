Уваров Афанасий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Афанасий Игнатович

Уваров Афанасий Игнатович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

?.03.1862 ст.

Дата смерти

27.10.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1842 и 1847 г.р.

Мать

Между 1842 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1862 ст.

Отец: Уваров Игнат Федорович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Похороны
29.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Смерть
27.10.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви

Мы используем куки для улучшения работы сайта.