Пронюшкина (Пронюшкина) Агафья
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Пронюшкин Матвей
Мать: Пронюшкина Параскева
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
29.10.1893
Муж: Мареев Марк
Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно