Пронюшкина (Пронюшкина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронюшкина (Пронюшкина) Агафья

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Пронюшкин Матвей

Мать: Пронюшкина Параскева

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
29.10.1893

Муж: Мареев Марк

Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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