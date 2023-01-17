Шустиков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1859
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1927
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Украина
Смерть
1927