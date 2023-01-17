Шустиков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустиков Андрей Алексеевич

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Место рождения

Хмелевская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.08.1859

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелевская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1927
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Украина
Смерть
1927
Хмелевская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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