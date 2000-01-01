Матрона Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Киприянова

Матрона Киприянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1819

Муж: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
05.10.1819

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
12.09.1822

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
28.05.1825

Дочь: Евдония Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феодосья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close