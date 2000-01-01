Матрона Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1819
Муж: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
05.10.1819
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
12.09.1822
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
28.05.1825
Дочь: Евдония Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно