Глушков Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Мать: Глушкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елена Егорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778