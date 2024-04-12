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Глушков Егор Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: Глушкова Ульяна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Латышева Марья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1778
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