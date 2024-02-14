Шарафутдинова (Сабирова) Махруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Сабирова) Махруся

Место рождения

д.Верхние Лащи

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бахтияров Шарафетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарафутдинова) Банат

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Шарафутдинова) Мухлиса

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шарафутдинов Завдят

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шарафутдинов Асхат

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шарафутдинов Масхут

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
06.01.1944

Сын: Шарафутдинов Рашит

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Рождение ребёнка
02.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам

Смерть
Неизвестно

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