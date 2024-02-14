Шарафутдинова (Сабирова) Махруся
Место рожденияд.Верхние Лащи
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бахтияров Шарафетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарафутдинова) Банат
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Шарафутдинова) Мухлиса
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шарафутдинов Завдят
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шарафутдинов Асхат
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шарафутдинов Масхут
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
06.01.1944
Сын: Шарафутдинов Рашит
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Рождение ребёнка
02.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фатклиислам
Смерть
Неизвестно