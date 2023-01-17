Суровцов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Суровцов Александр Яковлевич
Мать: не указана
Образование
1890
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии по 1 разряду со званием студент.
Работа или профессия
09.02.1891 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Назначен штатным Псаломщиком к Воскресенской Варницкой церкви г.Тотьмы.
Бракосочетание
15.09.1895 ст.
Мишехонье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Благовещенская Мишехонская церковь Вологодского уезда. Жених: псаломщик Тотемской Варницкой церкви Александр Александров Суровцов, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Благовещенской Мишехонской церкви... Показать все
Работа или профессия
25.09.1895 ст.
Рукоположен во священника к Николаевской Большесиземской церкви Вологодского уезда.
Награда
1897
Набедренник.
Работа или профессия
С 1898 по 1903
Председатель местного церковно-приходского совета.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Суровцова Анна Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Николаевна
Работа или профессия
С 26.07.1899 по 14.06.1902 ст.
Помощник Благочинного 4-го округа Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 31.08.1900 ст.
Законоучитель Сиземского земского училища.
Награда
1901
Скуфья.
Работа или профессия
С 14.06.1902
Член Вологодского отделения Епархиального училищного совета.
Работа или профессия
С 14.07.1902 ст.
Благочинный 4-го округа Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Дочь: Суровцова Елена Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Николаевна
Работа или профессия
С 17.09.1904
Законоучитель Плосковского земского училища.
Работа или профессия
С 07.09.1904 ст.
Член сотрудник Палестинского Общества.
Награда
1905
Награжден камилавкой.
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.
Дочь: Суровцова Наталия Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Николаевна
Родители: сей Николаевской Больше-Сиземской церкви священник Александр Александров Суровцов и жена его Ольга Николаева. Восприемники: священническая дочь Анна Александрова Суровцова и Статский Советни... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Николаевна
Работа или профессия
С 1910
Председатель местного церковно-приходского совета.
Награда
1912
Наперстный крест от Св. Синода.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Суровцова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Николаевна
Награда
1915
Орден Св. Анны 3 степени.
Смерть
Неизвестно