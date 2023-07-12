Морозов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Морозов Семен Севастьянович

Мать: Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
1908

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Морозов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Морозов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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