Морозов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Морозов Семен Севастьянович
Мать: Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
1908
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Морозов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно