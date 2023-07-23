Макарова Ольга Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ольга Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1982

Отец: Вахрушев Валерий Николаевич

Мать: Вахрушева Анэля Вениаминовна

Рождение ребёнка
28.07.2003

Сын: Макаров Олег Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.2011

Сын: Макаров Александр Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.2015

Дочь: Макарова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Константин Михайлович

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