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Махмубизян Бикмухаметова
Махмубизян Бикмухаметова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Пол
Женский
Отец
Бикмухамет Бикмурзин
1817 г.р.
Мать
Таифа Фейзуллина
После 1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Бикмухамет Бикмурзин
Мать:
Таифа Фейзуллина
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