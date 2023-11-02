Малышева Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1980
Дочь: Малышева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
13.01.1982
Сын: Малышев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1986
Дочь: Тизинтян (Малышева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович