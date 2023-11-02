Малышева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.07.1980

Дочь: Малышева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
13.01.1982

Сын: Малышев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.04.1986

Дочь: Тизинтян (Малышева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михаил Александрович

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