Ляпунов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.11.1859
Дата смерти08.11.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859 по 1868
Место жительства
С 1868 по 1878
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1878 по 1883
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1924
Париж, Франция
Смерть
08.11.1924
Париж, Франция