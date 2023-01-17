Ляпунов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпунов Сергей Михайлович

Ляпунов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

18.11.1859

Дата смерти

08.11.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1859 по 1868
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1868 по 1878
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1878 по 1883
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1924
Париж, Франция
Смерть
08.11.1924
Париж, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close