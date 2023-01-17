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Шаталова Марфа Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шаталов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Шаталова Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1849

Муж: Шаталов Григорий Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Шаталова Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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