Шаталова Марфа Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Шаталова Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Шаталова Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Шаталов Григорий Тарасов
Смерть
После 1858