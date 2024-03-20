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(Ennman) Lisso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1827

Дата смерти

?.01.1828

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1827

Отец: Enman Mihkel

Мать: Enman Kai

Смерть
?.01.1828
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