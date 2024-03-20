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(Ennman) Lisso
(Ennman) Lisso
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1827
Дата смерти
?.01.1828
Пол
Женский
Отец
Enman Mihkel
1789 г.р.
Мать
Enman Kai
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1827
Отец:
Enman Mihkel
Мать:
Enman Kai
Смерть
?.01.1828
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