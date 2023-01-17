Коротенько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенько Иван

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Место рождения

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

06.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Елизавета

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Лаптева Людмила

Мать ребёнка: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Коротенько Михаил

Мать ребёнка: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Коротенько Виктор

Мать ребёнка: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Волкотруб Наталья

Мать ребёнка: Коротенько Евдокия

с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротенько Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Образование
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
партийная школа
Смерть
06.04.1976
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: абцесс на печень после опрерации на желчном пузыре
Похороны
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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