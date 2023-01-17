Коротенько Иван
Место рождения
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти06.04.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Елизавета
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Лаптева Людмила
Мать ребёнка: Коротенько Евдокия
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Коротенько Михаил
Мать ребёнка: Коротенько Евдокия
Рождение ребёнка
31.01.1952
Сын: Коротенько Виктор
Мать ребёнка: Коротенько Евдокия
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Волкотруб Наталья
Мать ребёнка: Коротенько Евдокия
с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротенько Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Образование
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
партийная школа
Смерть
06.04.1976
Причина смерти: абцесс на печень после опрерации на желчном пузыре
Похороны
Неизвестно