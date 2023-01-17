Слободчуков Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1979
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободчуков Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Слободчуков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчуков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Смерть
04.03.1979