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Слободчуков Василий Петрович

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Пётр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Слободчуков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчуков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Смерть
04.03.1979
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